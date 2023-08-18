自成一家：大國與鄰國哪個重要

中共中央政治局委員王毅回鍋擔任中國外交部長後，首次海外出訪選擇了新加坡、馬來西亞及柬埔寨。不少人認為北京此舉是希望加強與東盟國家溝通，削弱美國在東南亞的影響力。但我認為此行釋出的信號並不止於此。

在中國外交政策中，一直存在着大國外交和周邊國家外交兩大路線的爭議。應當優先發展大國關係還是先穩定鄰國關係？以及如何協調「中美關係是重中之重」與「周邊是首要」的關係？是北京當局多年來經常思考和糾結的問題。

北京研判後的結果是：只有通過穩定大國關係才能發展小國關係，即處理好與美國關係，是中國發展的外部環境中最關鍵要素。所以中美關係在中國外交中長期佔據優先重要地位。但這種政策也有不少弊端，例如中美一旦交惡，美國就會利用中國與鄰國的矛盾，挑撥其他國家對付中國。因此，近年中國已從重視「大國外交」轉向優先開展「周邊外交」。2015年北京全面推進「一帶一路」，就是外交政策重點改變的一個例子。北京再沒有強調「大國關係」，而是把精力放在發展與亞洲鄰國的關係。

事實上，中國能否成功崛起在很大程度上取決於與周邊國家關係是否穩定。近年中國在領土問題與多個鄰國關係緊張，無疑打亂了發展步伐。王毅日前訪問東盟三國，正是要表明北京重視與周邊國家的關係，「與鄰為善、以鄰為伴」依然是中國的優先外交政策。

當然，北京要落實和諧鄰國外交的目標並不容易。儘管中國經濟增長為亞洲各國帶來巨大好處，但對部分鄰國來說，這種好處無法讓它們獲得更多的安全感。畢竟中國與他們有領土爭端。如何減低鄰國對中國的戒心，將極大地考驗北京的智慧。