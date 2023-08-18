激濁揚清：搭建新雞棚送畀烏克蘭

挪威《世道報》報道，北約秘書長辦公室主任延森商討烏克蘭加入北約事宜時，提出「我認為解決方案可能是烏克蘭放棄領土，換取獲得北約成員國資格」，說法遭烏國領導層抨擊。其實北約都在試水溫了，這場戰爭就好比去飲已經上炒飯，若仍昧於時勢，實屬不智。

烏克蘭總統顧問波多利亞克怒斥上述建議荒謬；該國外交部發言人尼科連科除公開拒絕提議，更指一直以為北約與烏克蘭一樣，不在領土問題上作任何交易，他批評北約官員有意或無意地塑造烏國有可能放棄領土說法，造成有利俄羅斯局面。然而，北約秘書長斯托爾滕貝格遲遲未回應，令事件得以持續發酵。

烏克蘭即使獲美西方助拳，仍未能擊敗俄羅斯，基輔政府應務實思考其所希望得到的是領土完整、加入北約，還是消滅普京政權？從烏克蘭總統澤連斯基之前的發言來看，他竟是「全都要」。惟烏國能捱到今時今日，完全是美西方、北約在背後供應武器，甚至出人使然，戰爭早被接管，基輔沒太多置喙空間。難得有關方面放風，那麼應否盡快爭取加入北約，既藉和談讓人民不再受戰火蹂躪，又可冀以北約身份，避免進一步失去領土，力圖恢復元氣再找仇家算帳？這是一道因為有極多好戰鍵盤戰士慫恿，指應該力求現在便戰死，也不要謀他日東山再起，因而為着面子而很難作取捨的選擇題。

若戲子總統和他那個由電影監製、編劇組成的總統辦公室班底，對延森建議感為難，除了是面子考慮，還因太熟悉北約背後老大哥的套路了，前瞻到即便答應割地以求加入北約，誰敢寫包單不會有人反口？那豈不當上世紀冤大頭？錯了！事關打從自願跳入代理人戰爭雞棚，有人已盡展其世界級愚昧。