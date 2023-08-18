橫眉冷看：山姆大叔制華徒勞

美國不斷對華施壓，想阻止中國崛起，最終能否成功，只要見微便能知著。前白宮主人特朗普在任期間，曾發起對中國電訊設備公司華為的制裁，措施勢挾風雷，着着往死裏打。

過去幾年，華為備嘗艱辛，該公司的手機銷量曾位列全球第二，僅次於南韓的三星，要不是美國橫插一刀，今日世界銷量第一的手機品牌，定然非華為莫屬。美國政府不斷出拳，華為固然受到重創，手機銷售額非但保不住全球的「二哥」位置，甚至在中國內地，顧客數量亦急速下滑，其他的國產品牌Vivo、Oppo、小米的銷量都紛紛趕上華為。然而，華為卻是不死鳥，經過幾年臥薪嘗膽，終於浴火重生。該公司公布今年上半年的業績，頭6個月收入為3,109億元人民幣，純利率達15%，以此推算，盈利約為466億元人民幣，成績非但不比從前遜色，甚至猶有過之。

華為終端業務行政總裁余承東指出：「經過4年的艱難發展，鴻蒙生態輕舟已過萬重山。」所謂的「鴻蒙生態」，正是華為公司為應付美國禁制令，而加速研發的作業系統。鴻蒙初闢，天地未分，寓意一切由零開始，自行創造出新宇宙。華為確是有此氣魄，如今亦初見成績，公司預計在下半年會成功開發出自主晶片，用於5G手機。若然成事，意味着華為已全面擺脫對美國科技的依賴，實打實地開創出一片新天地。

美國出盡「洪荒之力」，卻無法擋得住華為的「鴻蒙重生」，山姆大叔就連一家公司也對付不來，又如何能對付整個中國？曾有記者問美國微軟公司的創辦人蓋茨，西方國家能否阻止中國發展出強大的晶片，蓋茨答曰：「永遠不可能」，看來他說的是大實話。