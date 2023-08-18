筆下風雲：火災下的美式民主

每當中國爆發天災，國家領導人必定第一時間發表講話，解放軍亦會出動救援，過後也會有地方官員被究責。反觀以民主大國自居的美國，總統拜登居然對造成逾百人死亡的夏威夷火災不聞不問，一味自顧自享受假期，直到輿論狂轟，才不得不宣布下周親身視察災情。

美國夏威夷毛伊島（Maui）上周爆發嚴重山火，已增至110人死亡，仍有過千人失蹤，看來凶多吉少。從網上流傳的現場片段可見，該島被烈燄迅速吞噬，有些人只能跳海逃生，更多人是走避不及，據悉一些燒成炭的遺體根本無法挪動，皆因一動即碎，說是人間煉獄也不誇張。

這場特大災難，事發時毛伊島應急管理局並無發布警報，許多民眾猝不及防，連走避機會也錯失；該局局長安達亞更被揭發沒有處理災難的經驗，外行人管內行人，濫竽充數，終於貽禍蒼生，可見這場天災某程度也是人禍。此次山火已導致毛伊縣超過2,200幢建築物損毀，其中約86%是住宅，造成的損失估計達到55億美元。

但最令人嘆為觀止還是拜登的反應。度假歸來的老總統只忙於出席競選籌款活動，被問及夏威夷災情死傷枕藉，他竟然微笑表示：「不予置評」！這位民選總統究竟有多冷血多無情，才會說出這樣一句話？同樣事情若發生在中國、香港以至西方的輿論會有甚麼反應，想也想得到。

當然，美媒對此也是炸開了鍋，全國為之嘩然，白宮惟有表示總統即將偕夫人到訪當地補鑊。眾所周知，夏威夷只是度假勝地，當地沒有「金主」，因此拜登不屑一顧。而夏威夷本身也設有美軍基地，同樣沒有派遣一人參與救援。反正這就是羅冠聰之流吹噓的美式民主了！