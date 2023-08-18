政情：山友吸煙作勸誡 黃錦星冀禁煙區擴大

黃錦星

香港嘅禁煙範圍愈擴愈大，前環境局局長黃錦星喺社交平台貼文話政府上月發表《控煙策略諮詢文件》，當中提出「擴禁區，免煙害」嘅策略。佢詢問網友，係咪應該擴大禁煙區至郊野公園？點解咁問？事關佢早前郊遊，登上香港三尖之一嘅「釣魚翁山」，享受徐徐清風同欣賞開揚景色，點知陣陣二手煙直攻入鼻，掃興之極。

污染空氣環境 更可引山火 黃錦星憶述，當日登上釣魚翁山之巔，放眼一片清水飛雲，體會近10餘年香港嘅能見度明顯提升約八成。正當打算深呼吸郊野清風之際，空氣中竟攙雜煙草味！於是佢環顧四周，赫見幾位登山人士喺山頂標高柱「圍爐」吸煙！佢話郊外吸煙唔單止污染空氣，仲有機會引起山火之害，而材料主要屬塑膠嘅煙頭，一旦積累喺郊野山水之間，會污染環境，包括令海岸生態「塑化」，最終危害大家嘅健康。

有人喺山頂吸煙，黃錦星並無視而不見，主動上前勸說，話吸啖郊野公園嘅無煙清風，為己為人同活力健康，唔係更好咩？但人家有冇理睬佢，黃錦星就無交代啦！