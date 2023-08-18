政情：議員考察遇意外 見識維修隊能耐

唔少議員都趁住立法會暑假休會，去內地省市考察或訪問。議員李鎮強就聯同陳紹雄、易志明等議員同事，以及政府官員同商界代表，北上佛山及雲浮考察氫能產業，誰知半路中途遇到車輛爆胎嘅小意外，結果就畀佢哋見識到當地人迅速應變嘅能力，都可謂額外收穫啦。

感嘆迅速應變能力 話說李鎮強一行人所乘搭嘅旅遊巴，喺廣州行駛往雲浮嘅路途中爆胎。儘管旅遊巴當場「跪低」不能開行，但喺等候協助期間，幾位議員都目睹當地公路維修隊非常迅速嘅應變能力。喺爆胎後無幾耐，就有人員到場設路障，隨後又有大型公路維修車抵達，協助司機更換輪胎，處理妥當之後好快就繼續行程，再往目的地進發。

經過「爆胎」呢個小插曲，最終佢哋都抵達雲浮一個氫能基地，其後又參觀燃料電池電堆生產線，繼而往佛山參觀車輛燃料電池系統總裝車間、了解氫能重卡及氫能大巴嘅總裝同運行。李鎮強話今次考察非常難得，希望借鑑內地發展新能源嘅經驗，盡快將一啲發展成熟嘅產品引入香港，以加快本港發展新能源產業嘅步伐。