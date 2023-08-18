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旺角查娛場控煙 拘通緝男

跨部門人員在旺角區進行反罪惡行動。 跨部門人員在旺角區進行反罪惡行動。
跨部門人員在旺角區進行反罪惡行動。
【本報訊】旺角及西九龍區執法部門聯同衞生署控煙酒辦公室人員，於前日展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，巡查區內多個場所，包括遊戲機中心、桌球室、夜總會、麻雀館及酒吧等。
行動中，執法人員在洗衣街拘捕一名姓岑（39歲）男子，他因欠交罰款而被通緝。同時，人員亦發出多張違例吸煙定額罰款告票。
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