非禮3女生 網紅劉馬車加監4周
【本報訊】自稱「劉馬車」的香港網絡紅人劉駿軒，繼本周一（14日）承認襲擊網媒記者判囚6周後，昨再於屯門裁判法院承認3項非禮罪，有關控罪指他在今年4月的其中兩日內，先後3度非禮年僅13至15歲的中學女生。裁判官就非禮案昨判被告入獄5周，當中4周與襲擊案刑期分期執行，即他現加監4周。
現年27歲被告劉駿軒，被控於今年4月26日，在天水圍天福路港鐵站的扶手電梯非禮女子Ｘ；同日，被告再於天水圍站月台，往元朗方向非禮另一名女子Ｙ。之後在同月28日，被告於天水圍天恩路12號一間酒店的地下咖啡店，非禮第3名女子Ｚ。
港鐵站跌散銀 乘機揉搓腿部
案情指，3名女事主都是中學生。事主Ｘ當時13歲，4月26日晚上7時許，Ｘ在天水圍港鐵站搭上行扶手電梯，期間聽到散銀跌下的聲音，轉頭就見到被告從上而下揉搓她大腿一至兩秒，被告道歉後即逃離。約10分鐘後，13歲的Ｙ站在天水圍站往元朗方向月台等車，期間亦是聽到散銀跌下聲，之後被告從後揉搓她左腿10秒。4月28日晚上近7時，15歲的Ｚ在天水圍天恩路12號一間酒店的地下咖啡店買咖啡，期間被告從後面趨近，繼而從上而下揉搓她大腿5至6秒。被告在5月2日被捕。
就襲擊網媒記者案，控罪指被告在今年7月30日，在荃灣禾笛街近荃新天地一期地下眼鏡88外襲擊男事主梁志恒。案情談及，7月29日被告上傳ＹouTube影片，指梁志恒於2019年社運期間跟女童非法性交。事主否認。翌日被告約事主見面，至事發當日，兩人行至案發地點，被告突然先後拳打事主約10秒。同晚被告自首。被告在本周一於法院認罪，判囚6周，另須就弄毀事主的眼鏡，賠償對方1,100元。案件編號：TMCC990/2023
人人做記者
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