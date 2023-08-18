非禮3女生 網紅劉馬車加監4周

【本報訊】自稱「劉馬車」的香港網絡紅人劉駿軒，繼本周一（14日）承認襲擊網媒記者判囚6周後，昨再於屯門裁判法院承認3項非禮罪，有關控罪指他在今年4月的其中兩日內，先後3度非禮年僅13至15歲的中學女生。裁判官就非禮案昨判被告入獄5周，當中4周與襲擊案刑期分期執行，即他現加監4周。

港鐵站跌散銀 乘機揉搓腿部

案情指，3名女事主都是中學生。事主Ｘ當時13歲，4月26日晚上7時許，Ｘ在天水圍港鐵站搭上行扶手電梯，期間聽到散銀跌下的聲音，轉頭就見到被告從上而下揉搓她大腿一至兩秒，被告道歉後即逃離。約10分鐘後，13歲的Ｙ站在天水圍站往元朗方向月台等車，期間亦是聽到散銀跌下聲，之後被告從後揉搓她左腿10秒。4月28日晚上近7時，15歲的Ｚ在天水圍天恩路12號一間酒店的地下咖啡店買咖啡，期間被告從後面趨近，繼而從上而下揉搓她大腿5至6秒。被告在5月2日被捕。