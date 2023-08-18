玩貓利誘16歲女上門 保險經紀強姦囚8年

官：有預謀犯案 無用安全套需加刑 16歲少女早前透過匿名交友程式認識一名男保險經紀，並應邀到其家中與對方的貓兒耍樂，期間疑遭男方強姦，更被奪去初夜。涉案保險經紀被控一項強姦罪，他不認罪，案件早前在高院審理後，陪審團裁定他罪成。高院暫委法官胡雅雯經提取相關報告後，昨判被告監禁8年。法官指案件有加刑因素，包括女事主當時只得16歲，年長她25載的被告則趁機向她「攞着數」佔便宜，以及事件對事主有嚴重影響等。

涉案42歲被告陳子進，報稱保險經紀。控罪指他於2022年1月7日，在天水圍民德路一村屋內強姦女事主Ｘ。與妻子已離婚的被告育有一女，過往沒有案底。辯方求情指被告為人孝順，且是好父親而且愛護動物。Ｘ的創傷評估報告則顯示，原本已有抑鬱症的她，在事發後情況更嚴重，且有自殘行為及自殺念頭。事件亦影響她的學業，她曾停學數個月，Ｘ作供後情況有改善，但仍需接受心理治療。

交友App認識 Ig向老師披露 法官指本案確有加刑因素，被告亦是有預謀犯案，且奪去Ｘ的初夜，性交初期亦沒有使用安全套，故由監禁5年的量刑起點加刑3年。

控方案情指，Ｘ於案發時16歲4個月，她於案發前數天透過匿名交友程式認識被告，被告邀請Ｘ到其住所與貓兒玩耍，並提出會給予1,000元零用錢予Ｘ。案發當晚，Ｘ與被告於天水圍港鐵站會合後，兩人乘的士前往被告住所。Ｘ指被告於單位內叫她與貓兒玩樂，其後被告要求Ｘ坐在床上，並開始撫摸她，Ｘ向被告說不及要求停止，惟推開被告不果，其後被告與Ｘ性交，Ｘ反抗不力無奈就範。Ｘ其後透過Instagram向老師披露事件，被告被捕後於警誡下稱「我無強姦人」，並指是在Ｘ的同意下進行性交。案件編號：HCCC 50/2023