23宗集運包裹檢毒共值2400萬

【本報訊】今年上半年，海關發現販毒集團利用集運形式偷運毒品入境有上升趨勢，經風險評估及情報分析後，於今年6月12日至8月11日展開行動，突擊搜查市區多間集運公司，並且查驗可疑包裹檢取毒品。

日用品掩飾 兩疑犯最細17歲 行動中，海關共破獲23宗販毒案，共檢獲68公斤、總市值約2,400萬元的懷疑毒品，同時拘捕兩名男子（17及64歲）。

調查人員表示，行動中檢獲的毒品以大麻佔最多，約重35公斤；其次是氯胺酮（俗稱K仔）及冰毒，分別重約22公斤及11公斤。另外，涉案包裹主要來自歐美地區，毒品重量由一公斤至9公斤不等，毒販會以日常生活用品作掩飾，把毒品收藏於空氣清新機、貓爬架、洗頭水樽，甚至混雜於零食及衣物內。

案中被捕的17歲少年，他在何文田的自提點收取藏有約7公斤懷疑大麻花的包裹，並擬帶回馬鞍山寓所；另一名64歲男子為貨車司機，當時在大埔自提點收取藏有5公斤懷疑K仔的包裹。兩名被捕人士其後已獲准保釋候查。