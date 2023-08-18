港泰掃毒 揭石膏獅子像藏海洛英

【本報訊】今年7月起，本港執法部門聯同泰國緝毒部門進行打擊跨境販毒行動，根據情報分析，相信有販毒集團從泰國輸入海洛英，再供應予本地市場。人員循線追查，並與泰國方面交流情報，得悉該集團在本港招募成員，安排他們到泰國接觸當地毒販獲取毒品，再經由不同掩飾方法把毒品收藏在貨物內，再透過空運寄件方式輸入本港。

4港人落網 起1200萬元貨 兩地執法人員經深入調查後於前日收網。本港方面，人員突擊搜查元朗屏山一村屋單位，當場制服及拘捕兩名分別姓李（38歲）和姓羅（26歲）本地男子，期間於屋內發現一個已經毀碎的石膏獅子像，以及3塊懷疑海洛英磚。由於相信兩者互有關聯，人員遂打破同屋另外3個石膏獅子像檢查，再搜獲7塊懷疑海洛英磚，相關毒品總重量約3.5公斤。同日稍後，人員押同二人返回住所搜屋，在李男的同區居所搜出387克懷疑霹靂可卡因。兩名被捕人士已被暫控合共一項「販毒」罪，案件已於昨日在屯門裁判法院提堂。

泰國方面，當地人員於曼谷市內拘捕兩名姓郭（28歲）及姓李（29歲）香港女子，相信她們與上述兩男隸屬同一販毒集團，同時檢獲24塊共重8.4公斤懷疑海洛英磚，一批懷疑毒品包裝工具及製作石膏獅子像的模具，二人已被泰國緝毒部門扣查。連同在香港檢獲的毒品，全案毒品總市值約1,200萬元。

調查人員指4名被捕人士擔當不同角色，有人負責招募及安排人手到泰國提取毒品；有人負責把毒品收藏在擺設內，再安排寄運香港；有人在本港接收及儲存毒品，等待進一步分銷。販毒集團趁疫情緩和後，安排成員到海外直接向毒販取貨，再用各種收藏方法魚目混珠，逃避執法人員偵查。本地執法部門將會密切留意毒品活動趨勢，作出適時行動，並會加強與內地及海外執法機構合作，阻截毒品以任何方式流入本港。