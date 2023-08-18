南亞兵劫金舖 擸雙鏈速逃

扮豪客選購 趁職員不察落手 南亞兵團及假難民作奸犯科，長期成為治安隱患令香港難以長治久安。一名壯年且身材健碩的南亞漢，前日傍晚前往筲箕灣一間珠寶金行，佯裝選購金器，並要求職員取出金鏈查看，期間趁職員不察，掠去兩條共值4萬元的金鏈逃去。執法人員趕至調查，兜截匪蹤惜無所獲，遂翻查「天眼」片段追緝賊匪。

案發現場為筲箕灣筲箕灣道374號地下一間珠寶金行，事發於前日傍晚近6時，一名年約30歲、身材魁梧的南亞裔男子，進入上址珠寶金行後訛稱選購金器。期間，有人「大豪客」上身，要求職員從玻璃飾櫃內，取出包括金鏈等多款金器仔細查看。正當職員忙於應付之際，南亞漢卻乘他人不察，掠去兩條金鏈後迅速奪門逃去，職員發覺後擬緊隨追截，惜最後被南亞匪逃去無蹤。職員無奈下只好報案求助。

兜截不果 翻查天眼追緝 執法人員接報趕至，並在現場及附近一帶兜截匪蹤，惜最後未有任何發現。珠寶金行職員經初步點算後，證實損失兩條總值約4萬元的金鏈。人員經初步調查後，把案件列作「搶劫」，同時翻查現場及附近一帶的閉路電視錄影片段，以便了解案發經過及掌握匪徒逃走路線，並追緝該名南亞匪徒歸案。

假難民燒公帑 料破百億 假難民一直是本港治安毒瘤，翻查去年資料，全年有2,803名非華裔人士干犯刑事案件被捕，當中絕大部分屬免遣返聲請人士。不法分子利用免遣返聲請機制留港做黑工及犯案禍港多年，除令本地治安惡化，政府公帑亦成提款機。根據2023/24預算，有關當局花費14億元在他們身上，比2022/23年度修訂預算的10.68億元，多出3.32億元，大幅增加近31%。計及剛過去的2022/23年度，過去11個年度港府已用95.68億元公帑，加上本年度預算花費，枉費在他們身上的公帑數額勢破百億元。