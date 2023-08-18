旺角截車檢 伸縮棍 冰壺

【本報訊】前日下午3時許，西九龍總區執法人員在旺角區巡邏期間，在旺角道及砵蘭街交界，發現一輛懷疑未有遵守道路交通標誌的私家車，遂上前截停車輛調查。人員其後搜查私家車，在車上檢獲一支懷疑伸縮棍、一個懷疑「冰」壺及兩個車牌。

拘3男涉藥駕等多宗罪 執法人員經初步調查後，一名姓謝（53歲）男司機未能通過快速口腔液測試，其後他拒絕提供血液樣本作檢驗，謝男涉嫌「在藥物影響下駕駛」、「拒絕提供樣本以作分析」、「駕駛無牌車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「管有違禁武器」、「管有工具作吸食用途」、「管有適合作非法用途的工具」及「違反交通標誌被捕」。

另外，車內一名姓黃（45歲）男乘客則涉嫌「允許他人駕駛時沒有第三者保險」、「沒有展示有效的車輛牌照」、「管有違禁武器」、「管有工具作吸食用途」及「管有適合作非法用途的工具」被捕；而另一名姓張（38歲）男乘客則涉嫌「管有違禁武器」、「管有工具作吸食用途」及「管有適合作非法用途的工具」被捕。所有被捕人士均已被帶走扣查。