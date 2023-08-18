打卡男獅子山墮崖 搜兩小時 尋獲遺體

獨自夜行失足呼救 揭無身份證明文件 獨行漢魂斷獅子山！本周三晚上，一名壯年男子懷疑逕自登上獅子山近獅頭懸崖，藉此拍攝山下的璀璨燈火，詎料期間懷疑失足墮崖，飛墮密林下的山坡，有途經行夜山的市民乍聞異響及呼救聲，察覺有人發生意外遂報案求助。救援人員分循陸空兩路搜索，經近兩小時後始在墮崖下方約50米的險要之處尋獲事主遺體，待環境條件許可後，至翌日天蒙光再把遺體舁至山腳平地。據悉，由於現場並無尋獲事主身份證明文件及個人財物，死者身份暫時未明。

本周三晚上9時許，執法部門接獲一名姓賴（33歲）行山人士報案，指他目睹一名男子獨自佇立在獅子山近獅頭一處懸崖拍照，雙方當時相距約50米，初時賴男並無為意，惟未幾乍聞同一方向，傳出有人尖叫及樹枝折斷的聲音，他定睛查望，赫見近獅頭該懸崖處已不見人蹤，同時又隱約聽到斷斷續續的「救命」聲，因此懷疑有人失足墮崖。

至天色漸亮始能舁送山腳 消防等救援人員接報趕至，並從地面徒步上山救援，政府飛行服務隊亦奉召派出直升機飛至上空盤旋，利用探射燈照明山頭協助搜尋，經持續搜索近兩小時後，最後在上址對落約50米山坡，尋獲一名已昏迷的男子。由於現場環境黑暗且地勢險要，救援人員幾經波折，始能靠近事主位置，惟經檢查後已證實他當場死亡。消息指，死者身體並無發現可疑傷痕，另外現場一帶及在其身上並無發現身份證明文件或其他財物，因此暫時難以查證其身份。

救援人員經評估後，考慮到深夜能見度低且山路險要，故此不敢貿然行事，直至凌晨4時許天色漸亮，消防才利用俗稱「山兜」的擔架床，把遺體舁送至山腳位置，再由執法人員用帳篷遮蓋遺體，並即場進行搜證及調查工作。據了解，死者年約30至40歲，肥身材，蓄短髮，案發時身穿一般便服，並非行山服裝。執法部門正追查死者身份，其死因則有待驗屍後確定。