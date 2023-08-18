違消防安全條例 業主罪成 罰2.8萬

【本報訊】一名業主由於沒有遵從根據《消防安全（建築物）條例》（第572章）發出的消防安全指示，於本月8日在粉嶺裁判法院被定罪及判罰款28,408元。

單位入口無裝防火門 屋宇署根據《條例》第5（2）（a）（ii）條向上水新康街一幢樓齡56年的綜合用途樓宇的一個單位業主發出消防安全指示，要求有關業主遵從消防安全建造規定，即於其單位入口安裝防火門。由於該名業主沒有遵從有關指示，故遭屋宇署檢控，並被法庭定罪及罰款。

屋宇署表示，根據《條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從根據該條例發出的法定指示是嚴重罪行。屋宇署可根據該條例向業主提出檢控。

根據《條例》第5（8）條規定，任何人無合理辯解而沒有遵從法定指示，即屬犯法，可處第4級罰款（現為25,000元），並可就該指示持續未獲遵從的每日另處罰款2,500元。一經定罪，屋宇署亦可根據《條例》第6（1）條向法院申請發出符合消防安全令，指示該業主遵從有關指示的規定。