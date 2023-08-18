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打擊違泊 東九龍發1565牛肉乾

東九龍不定時打擊違泊。 東九龍不定時打擊違泊。
東九龍不定時打擊違泊。
【本報訊】東九龍總區聯同各區執法人員，於本周三（16日）在區內多個交通黑點，採取打擊違例泊車的執法行動。行動中，人員共發出1,565張定額罰款通知書，當中票控多次違例汽車共12輛，並即時拖走一輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛。
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