打擊違泊 東九龍發1565牛肉乾

【本報訊】東九龍總區聯同各區執法人員，於本周三（16日）在區內多個交通黑點，採取打擊違例泊車的執法行動。行動中，人員共發出1,565張定額罰款通知書，當中票控多次違例汽車共12輛，並即時拖走一輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛。