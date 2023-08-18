8月18日(五)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月18日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
打擊違泊 東九龍發1565牛肉乾
東九龍不定時打擊違泊。
【本報訊】東九龍總區聯同各區執法人員，於本周三（16日）在區內多個交通黑點，採取打擊違例泊車的執法行動。行動中，人員共發出1,565張定額罰款通知書，當中票控多次違例汽車共12輛，並即時拖走一輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20230818-0818_00176_227/打擊違泊--東九龍發1565牛肉乾
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc