放蛇遏黑的白牌車 兩司機斷正

【本報訊】新界南總區執法人員，於本周三（16日）在大嶼山一主題樂園進行打擊的士違例行動，重點打擊的士司機濫收車資的違法行為及非法使用汽車作出租或載客取酬用途的「白牌車」。

當日下午，執法部門派出人員喬裝乘客，於該主題公園外登上一輛沒有出租汽車許可證的私家車，該輛私家車抵達目的地沙田，司機表示收取車資後，人員遂以涉嫌干犯「非法使用汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛時沒有第三者保險」等罪，拘捕該名姓袁（43歲）男司機。

另外，人員於同日晚上約10時喬裝內地旅客，期間被一名69歲的士司機兜搭，並以高於正常車資接載人員前往一間位於沙田區的酒店。過程中，該名司機沒有啟動計程錶按錶收費，亦沒有展示的士司機證。人員經初步調查後，以涉嫌「兜客」、「濫收車資」、「沒有展示的士計程錶指示器」、「沒有撥動的士計程錶指示器」和「沒有展示的士司機證」等罪名拘捕該名的士司機。有關的士其後已被拖往大欖涌汽車扣留中心作進一步檢驗。