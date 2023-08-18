公眾街市62攤檔 下周起競投

【本報訊】食環署轄下17個公眾街市共62個攤檔將於下周進行公開競投。攤檔可售賣貨品涵蓋鮮魚、食物類濕貨、鮮肉、水果、非食物類乾貨及濕貨、蔬菜及服務行業等。租約為3年的固定租期，由10月1日起生效，租期屆滿後承租人（即檔戶）沒有租約續期權利。每月租金競投底價視乎個別檔位的大小及位置而定。

新界區佔27個

該署表示，凡年滿18歲並通常居於香港的人士，均可參加攤位競投。為提供機會讓更多人士投得攤檔，並提高攤檔種類的多元化以增加市民的購物選擇，每名承租人在同一街市租賃攤檔的數目將有所限制。現有的攤檔承租人不得參與同一街市的第一輪攤檔競投，只可於第2輪競投中競投一個攤檔，而任何在新3年固定租期租賃方案下的承租人（即透過2022年8月後的街市公開競投成為檔主的人士），則在任何情況下均不得參與競投同一街市的攤檔。