疑偽造家訪紀錄 房署主任遭起訴

【本報訊】廉政公署調查貪污時，揭發一名房屋署房屋事務主任涉嫌使用載有虛假資料的紀錄，誤導房署她曾巡查多個公共租住房屋單位，並核實住客入住情況。廉署本周三（16日）落案起訴該名房屋事務主任違反《防止賄賂條例》。被告已獲准保釋，今日在西九龍裁判法院答辯。

被告李碧琪（51歲）被控19項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名，違反《防止賄賂條例》第9（3）條。被告案發期間派駐東涌滿東邨，職責包括處理租務事宜，以及進行兩年一度的家訪，突擊巡查公屋單位，核實及記錄住客入住情況以打擊濫用公屋資源。

滿東邨滿康樓的家訪由被告一人負責，被告向房署提交的紀錄顯示，她於2020年11月至2021年12月期間曾到滿康樓逾380個單位進行家訪，但房署審視紀錄時發現其中一個單位的唯一住客已離世。廉署接獲房署轉介的投訴後展開調查，發現被告提交的逾320份紀錄有問題，徵詢律政司意見後落案起訴被告19項樣本控罪。

涉19份虛假資料 控罪指，被告涉嫌在上述期間使用19份載有虛假資料的紀錄誤導房署，虛報她曾到滿東邨滿康樓19個單位進行家訪。廉署提醒公務員須時刻秉持高度誠信，盡忠職守，以確保公共資源運用得宜。