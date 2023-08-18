休班警知法犯法 刑毀洗車舖天眼 判罰$5000兼賠款

入職警隊約29年的男警員疑因錢銀糾紛，去年10月休班期間，涉嫌破壞上水一店舖的閉路電視鏡頭，其後被捕。他被控以一項刑事損壞罪，案件昨在粉嶺裁判法院再提訊。被告認罪，裁判官指控罪有一定嚴重性，不過考慮到被告背景，而且屬初犯，加上曾因本案還押14日，故最終判被告罰款5,000元，另須賠償1,300元予案中店舖。

46歲被告黃志恆，報稱公務員。他已婚，18歲加入警隊，據悉現已停職。他被控於2022年10月30日，在新界北區上水新成路4A舖「洗車易雄仔汽車美容服務有限公司」，無合法辯解而損壞屬於上述公司的一部閉路電視鏡頭，意圖損壞該財產。

損毀鏡頭攝容貌 同意案情指，有關店舖原本屬被告的妻子名下，其後由另一人接手，惟被告就買賣細節，與買家發生爭拗。至10月30日，店舖員工發現價值1,300元的閉路電視鏡頭損毀，不能運作，於是報案。執法人員調查後，發現損毀鏡頭拍攝到被告容貌，顯示他在當日凌晨5時許站在鏡頭前，未幾畫面轉黑。被告在11月1日被捕。

求情指患精神病 辯方昨求情指，被告約於2012年患精神病，需定期接受治療，去年12月曾企圖自殺，自此一直留醫大埔醫院。被告願意賠償，考慮到被告精神狀況，冀法庭以罰款方式處理。

本案於5月提訊時，控方替被告索取精神科報告，判斷他是否適合答辯，法庭當時下令將他收押小欖精神病治療中心看管。最終有關報告顯示被告適合答辯。辯方之後與律政司商討，能否以簽保守行為方式處理，結果被律政司拒絕。案件編號：FLCC 323/2023