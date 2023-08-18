理大創新科技指數 港遜京粵

【本報訊】香港理工大學科技及創新政策研究中心（PReCIT）昨公布首份「理大創新科技指數」報告，該指數比較了本港與大中華其他地區以及全球四大灣區的創新科技優勢和挑戰。報告顯示，本港在大中華創新科技地區排名中排行第七（指數為3.53），而首三甲是廣東（6.67）、江蘇（5.20）及北京（4.72）。本港排名受限於研發投入、專利申請數量、創科從業人員及初創企業數量，以及製造業對本地生產總值的貢獻分數較低。

研究預測，若本港能實現早前公布《香港創新科技發展藍圖》願景，本港創新排名將在2027年和2032年分別提升至第6位和第3位。理大副校長（研究及創新）兼科技及創新政策研究中心主任趙汝恒教授表示，香港需要加大私人企業研發投資，加強內地到香港的創投資金流，以促進金融科技和創新科技生態系統的持續發展。理大科技及創新政策研究中心聯席主任兼應用社會科學系系主任崔永康教授續指，專利數是衡量創科發展的指標，鼓勵香港的研發機構申請專利並參與內地標準制訂。

三藩市灣區憑硅谷居首 至於粵港澳大灣區與其他灣區比較，三藩市灣區的創新科技指數（6.99）高踞全球四大灣區之首，其餘依次為東京灣區（4.07）、粵港澳大灣區（3.75）及紐約灣區（3.14）。報告指出，三藩市灣區內的硅谷是全球領先科技公司的聚集地，東京灣區就以先進機械人和電子產業而聞名，紐約灣區則是金融和媒體的樞紐。而粵港澳大灣區在研發和初創企業分項指數最低。