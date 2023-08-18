稱球場具文化遺產價值 哥球會：收回違保育政策

【本報訊】香港哥爾夫球會於上月入稟高院申請司法覆核，指環保署於5月有條件接納粉嶺高爾夫球場用地的環評報告屬越權，要求推翻該決定。高院法官高浩文經考慮後，於上月底頒下判詞，受理其司法覆核申請，並頒下臨時暫緩令，暫時擱置環保署的決定，並於昨日開庭處理是否繼續暫緩執行環評程序的申請。球會一方指高球場屬於文化遺產，具歷史價值且有眾多過百年的古樹，若收回土地建屋，是違反政府保育政策。球會一方認為如不頒發暫緩令，有機會令古樹等被破壞。法官聽畢陳詞後，就是否頒發暫緩執行令押後裁決，並將於下周五前頒發，期間臨時暫緩令則繼續。

法官下周五前頒發裁決

申請人香港哥爾夫球會，答辯人環保署署長，土木拓展工程署則被列為相關利益人士。哥球會會長郭永亮亦有到庭聽審。球會的代表律師陳詞指涉事球場有過百年歷史，是本港最古老的高球場。高球場有約80棵古樹，雖然該些樹現時仍未列入古樹名木冊，但政府在收回高球場土地後，內裏古樹仍有機會被納入名冊。而部分建屋的地點會與古樹位置重疊，故此若展開工程，古樹只能被移除，並違反政府保育文化遺產及古樹的政策。申請人認為應先頒發暫緩令。申請人續指，明白其租約即將完結並會交由康文署管理，其強調是次司法覆核並非要令球會可續約，而是要挑戰有關環評報告的不足及所用基準不合適，並希望可保育該些土地。