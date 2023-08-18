西九向當局遞交土地融資方案

【本報訊】西九文化區管理局向文化體育及旅遊局遞交土地融資方案，以達致自負盈虧，以及財政可持續發展。西九表示會沿用「酒店、住宅及商業」的土地融資模式，來支持文化表演的初心不變，但會因應市場變化來優化融資方案。

現有資金料2025年耗盡 西九文化區管理局表示一直面對資金嚴重錯配的問題，原本資金鏈將於今年斷裂，但過去幾年，管理局內部大力緊縮開支，將斷鏈時間延後，並已回收近一半成本，形容為「把刀血流成河」。按現時推算，預料到2025年3月，將無法再緊縮，屆時香港故宮文化博物館、M+博物館及戲曲中心等，將不能舉辦更多展覽及表演。

西九向文化體育及旅遊局遞交具體方案，當中包括短、中、長期計劃，以達致管理局未來行穩致遠，在財政上自負盈虧、可持續發展。待局方批准方案後，西九便可向外公布，並啟動相關程序。

政府早於2008年撥款216億元，建設及營運西九文化區，及後西九就要自負盈虧。籌款是西九文化區的主要資金來源，佔營運收入三分之一。在2022年至2023年財政年度，西九文化區的籌款收入增幅超過6倍，包括企業贊助、私人捐贈等，西九希望社會各界繼續支持。