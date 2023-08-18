參與公民黨核心會議 李予信指淨係坐

【本報訊】47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。時任東區區議員、公民黨李予信首日出庭自辯。李說起初有探討在立會選舉中，排鄭達鴻名單第二，但因區議員事務繁忙，故決定不參與，但一個月內又表示有意參加黨內立會出選人徵召機制。法官問到他改變主意原因，辯方大狀相信答案會十分長，法庭遂決定留待今日再處理。

李予信指，2020年3月30日公民黨「立法會心戰室核心小組」開會，目的主要是檢視5日前，公民黨就初選事宜開的記者招待會。李獲邀參與會議，出席者包括楊岳橋、譚文豪等。李坦言，由於他在黨內年資短，加上僅做了區議員3個月，故他當時感覺「好似新任公司員工入咗高層房」，而會上眾人談「立法會層次大事」，他「淨係坐喺度」。雖然會議紀錄上有談及「與會者同意」等字眼，但他強調當日沒有決議過程。

起初無意參與立會選舉 李續指，曾探討與同案不認罪被告鄭達鴻一同參選立會選舉的可能，鄭曾向他說「排我第二好唔好」，至同年5月中，經考慮後，李決定「唔做第二」，並把決定告知鄭。李在庭上解釋，當時剛成為區議員不久，有很多地區工作及抗疫支援需要做，以其資源而言已十分吃力。同年5月30日，公民黨召開特別會員大會，由於李當時僅為支部黨員，因此無權投票。案件編號：HCCC 69/2022