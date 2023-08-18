兩箭豬捱車撞爆肚亡 赤柱單車男慌忙報案

【本報訊】本周三深夜11時許，一名騎乘單車的男子，途經赤柱淺水灣道與舂磡角道交界期間，赫見路中有兩隻動物屍體，路上遺下血漬及部分內臟，遂慌忙停車並報案求助。執法人員接報到場，檢查後證實是箭豬屍體，經初步調查後，不排除箭豬遭途經的車輛輾斃，當中一隻更加肚皮爆裂且腸臟溢出。人員隨即把屍體移上行人路，同時通知食環署人員到場檢走。

食環到場檢走

箭豬在本港發生事故甚為罕見。資料顯示，2021年12月14日早上8時許，有晨運人士行經荃灣城門水塘，在一處引水道位置發現一隻箭豬，懷疑牠墮下被困遂報案求助。消防及愛協到場後尋獲箭豬，消防員手持長梯包抄箭豬，愛協人員手持繩網，小心翼翼地步近，惟箭豬「一個箭步」衝向長梯，突然急步右轉，在梯邊的空隙逃走，在場消防員也來不及反應。經多番追逐後，箭豬筋疲力盡，當牠嘗試衝過消防的長梯時，已經跑不起來，消防員伺機用腳阻礙箭豬去路，然後徒手捕獲箭豬，箭豬其後交由漁護署人員帶走檢查。