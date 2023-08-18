生蟲感染慘遭遺棄 唐狗黑仔安樂死

未獲及時治理 病痛恐難斷尾 飼養寵物愛心及責任缺一不可！上水一隻可憐狗狗，疑因烏蠅蟲致肛門嚴重感染，並遭主人遺棄街頭「自生自滅」，雖有市民聲稱認得狗隻來歷，即時向相關機構求助，可惜狗狗傷勢嚴重，受多種併發症折磨，連日治療均無起色，最後以安樂死結束寶貴生命。據悉，狗狗如能及時接受治理，大有機會重獲健康，但無情狗主不負責任的行為，不但扼殺牠的生存希望，更為其帶來持續痛苦。執法部門已把案件列作「殘酷對待動物」跟進，暫時無人被捕。

本周一晚上，愛護動物協會接獲執法部門轉介，指在上水區發現一隻臀部受傷的唐狗，其肛門位置有疑似烏蠅蟲，並且受到嚴重感染，形成一個外露且非常深的傷口，相信傷勢已有一段長時間未獲適當處理。愛協照顧狗狗兩日，惜情況未有改善，並且出現多種複雜併發症，為免牠持續受苦，遂於本周三下午替狗隻進行安樂死。

侵蝕肛門直腸無法修補 消息指，慘受傷患折磨的唐狗叫「黑仔」，當日由一名女子發現，她聲稱認得狗主是附近的居民，數日前曾從對方口中得悉黑仔死訊，懷疑有人為隱瞞遺棄狗隻而說謊，隨即聯絡動物救援組織「毛孩守護者」始創人陸家捷到場協助。陸經了解情況後，指摘狗主不負責任，無視「黑仔」傷勢，更懷疑有人狠心把其遺棄街頭，遂報案求助。執法人員接報到場，把「黑仔」交予愛協跟進，可惜為時已晚。

愛協在社交平台回應該宗悲劇，指旗下獸醫團隊接收「黑仔」個案後，已即時安排急救、提供緊急治療及止痛，並且進行多項檢查和評估牠的整體身體狀況。經觀察後，團隊發現烏蠅蟲已侵蝕「黑仔」肛門和直腸，造成無法修補的傷害，並將為其餘生帶來永久的痛苦和折磨。多名專業獸醫進行深入考慮及討論，直至本周三早上終於作出艱難決定，大家帶着悲傷和沉重的心情，決定讓黑仔接受安樂死。

列作殘酷對待動物跟進 回應又指出，執法部門已把案件列作「殘酷對待動物」，愛協無法透露有關案件或「黑仔」具體狀況的進一步細節，以免影響調查。但「黑仔」受到非常嚴重的疏忽照顧，導致牠承受不必要的痛苦，該會對此感到十分憤怒和痛心。愛協相信，若然「黑仔」獲得及時治療，很大機會可以改變命運，希望牠的個案能夠沉冤得雪，並呼籲所有寵物主人負起照顧寵物的責任，切勿忽視牠們的健康以及醫療需要。