醫健：職場健康：齊諗計 推動職安健創科

職安局職安健創新及資訊科技委員會聯同政府部門、香港科學園及數碼港等創科機構合辦「第一屆職安健創科大獎」，大獎鼓勵中學生和公眾人士運用創意，透過創科項目協助各行各業應對不同職安健問題，以建立一個更安全及健康的工作環境。

獎金高達8萬元

得獎作品將可獲得最高港幣8萬元獎金，將有機會進一步了解香港科技園公司的初創計劃或香港數碼港管理有限公司的培育計劃，或按相關要求獲協助加入有關計劃；另外，大獎作品亦有機會於2024年3月舉辦的「第一屆職安健創科博覽」中展出！立即報名參加啦！