提升長者整體表現 達致健康老齡化

【本報訊】香港長者人口正在迅速增加，根據本港2018年數字，65歲以上人口佔總人口的17.9%，預計2035年將達到31.9%。香港理工大學世界衞生組織社區健康服務中心指，人踏入65歲，身體和認知能力逐漸減退，加上退休、父母或朋友去世等生活轉變，惟現時社區長者護理有限，家居護理支援未能滿足所有要求。中心建議，在基層醫療措施中，應設計基層社區護理策略，提高長者內在能力為目標的照顧及護理指引，使內在能力下降的長者可以接受專業護理，達致健康老齡化。

逾七成受訪長者能力衰退 理大早前以世界衞生組織針對老人開發的評估工具「長者健康整合式功能評估」，向304名63至95歲長者調查他們的健康狀況。調查發現，有221人顯示出內在能力下降的迹象，佔72.7%。受訪者在不同領域亦開始出現衰退，一個領域衰退有82人，佔27.9%、兩個領域衰退有62人，佔21.2%、3個領域衰退有24人，佔8.2%、4個領域衰退有12人，佔4.1%，更有4人出現5個領域衰退，佔1.4%；有50名參與者的運動能力下降和認知能力下降，佔17%。

中心指出，過往本港社會較偏重醫療或身體狀況的評估，包括身體疾病或狀況，而忽略個人的整全健康，許多長者內在能力正在下降，但現時並無簡易方法讓照顧者為長者進行定期評估。若能在社區及早為長者定期評估內在能力的情況，篩查社區中有護理依賴風險的長者、在基層醫療層面進行評估，及設計個人化的護理計劃，以識別他們內在衰退的早期迹象，照顧者可定期為家中長者定期進行評估。