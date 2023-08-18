前線員工 身邊人支持 戒煙難變易

團體設輔導員交流 成功率高兩倍 缺乏家人朋友支持，戒煙難以成事。有非牟利機構推行「愛•無煙」前線企業員工戒煙計劃，協助企業僱員戒煙，計劃至去年12月已完成第5期，至今年6月為止的跟進期內，成功協助吸煙者戒煙及減煙率達44%。過往調查發現，沒有家人或同伴支持，是戒煙失敗的其中一個主因，故在今期計劃透過社交媒體定期發放戒煙資訊及鼓勵訊息，讓戒煙的成員隨時與輔導員交流，而有與輔導員交流的成員在6個月跟進期內，成功戒煙率比沒有交流的成員高兩倍。新一期「愛•無煙」前線企業員工戒煙計劃已於今年1月開展。

上屆共139企業參與計劃 由衞生署控煙酒辦公室資助下，樂善堂於2013年起推行「愛‧無煙」前線企業員工戒煙計劃，至今已推行至第6期計劃。去年結束的第5期計劃共有139間參與企業，比上屆91間上升逾五成，接受戒煙服務的員工共有777人，並設有一年跟進期。

第5期計劃完成後，樂善堂委託香港大學護理學院及公共衞生學院評估計劃成效，發現跟進期6個月內，整體僱員戒煙率為19.8%，減少吸煙量至少一半的比率為24.8%。在12個月跟進期內，整體僱員戒煙率為23.4%，減少吸煙量至少一半的比率為15.7%。

今次計劃又利用社交媒體，讓戒煙成員與輔導員交流，使他們得到支援及更能堅持戒煙這個艱難過程。研究發現，有交流的成員在12個月的跟進期，成功戒煙率比沒有交流的成員高1.7倍。此外，使用尼古丁替代治療的成員在跟進期6個月的戒煙率和減煙率分別比沒有使用尼古丁替代治療成員的高兩倍和一倍。

重拾身心健康 減少支出 參與計劃並成功戒煙的林先生，約6年前開始吸煙，後來因大仔出現氣管敏感，發現吸煙後的3手煙也會影響家人健康，毅然戒煙。前年接觸計劃後，他努力戒煙，發覺自己頭痛減少，身邊的人不再聞到煙味，也成功省下買煙錢。他呼籲吸煙人士盡快戒煙：「戒煙後身心都好好多，可將時間金錢更集中在工作及生活上，對自己及家人都有好處。」