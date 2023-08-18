市民擺脫防疫 美食博覽盡情試食

【本報訊】一年一度的美食博覽昨日起一連5日在灣仔會展舉行，今年政府解除口罩令等防疫措施，市民終可擺脫防疫枷鎖，展開笑容，放心在場內盡情試食。早上現場所見，未開幕前已有大批市民排隊進場，當中排頭位的李先生稱前晚已到場，通宵排隊輪候，預算花逾千元買鮑魚及月餅等。有入場市民坦言過去數年政府以防疫為由禁止試食，令人失望，今年恢復試食倍感興奮，現場也有不少市民即場品嘗美食，與過往數年「只可聞不可吃」的趣怪場面大相逕庭。