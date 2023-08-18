千張港航機票 玩遊戲賞你飛

【本報訊】免費機票又有機會到手！香港航空下周六（26日）起一連兩日將於銅鑼灣舉辦活動，送出由香港國際機場「飛遇世界鉅賞」贊助的免費經濟艙機票，數量超過1,000張。有興趣的市民可預先免費註冊成為港航會員，到場參與遊戲即可領取機票。活動將於當日早上9時起派籌，先到先得，派完即止。

是次活動送出多個旅遊熱點的免費機票，例如港航今年新開通的4個航點，北京（大興）、福岡、布吉及名古屋，另包括峇里、曼谷、台北、首爾、沖繩、東京、大阪、北海道、北京（首都）、重慶、海口、三亞、上海（虹橋）及上海（浦東）。免費機票包20公斤寄艙行李，但是不包括燃油附加費及其他稅項。

下周六銅鑼灣夾公仔 活動當日，市民於銅鑼灣Fashion Walk地下中庭排隊領取號碼籌後，可於上午11時至下午9時的指定時間內，在現場參與巨型夾公仔機遊戲，並登記領取機票換領信。由於各航點機票數量不同，港航下周三（23日）將率先在Facebook公布相關航點派發時間表，以便市民選擇時段參與遊戲。得獎者另會獲得機票優惠碼，供同行乘客購買任何航點機票享現金折扣優惠

玩遊戲之餘，商場戶外位置將布置成為飛機跑道，放置多個由本地人氣插畫師繪製的巨型公仔；同場亦有小小機組人員扮裝間，可讓小朋友穿上機艙服務員及機師制服「打卡」留念。

另外，港航將會額外送出20套免費機票予hello恒隆商場獎賞計劃的會員，包括兩套單人來回北海道商務艙，以及18套單人來回經濟艙機票。