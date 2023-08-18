郵輪碼頭 商場死寂冇人吼 搞手信市集自救

明日迎海洋光譜號 貨品主打香港製造 載有4,500名旅客的大郵輪「海洋光譜號」明日再抵港，作為本港重要旅遊設施之一的啟德郵輪碼頭，除交通接駁安排差外，商業設施「拍烏蠅」淪為死場亦惹人詬病，「零人氣」的碼頭設施影響旅客體驗，惟政府處理「歎慢板」。業界決定不等政府出手自救，有郵輪業協會將在明日起開設市集，售賣有特色的手信產品，期望能吸引旅客及郵輪員工體驗香港美食文化。

香港郵輪及遊艇業協會營運總監楊梓呈昨向本報表示，明日正式開張的手信市集面積約5,000平方呎，現時正積極準備，至今已有超過20個本地品牌加入，包括鯉魚門紹香園、香港電車等，售賣提供本地原創的紀念品及精品、茶葉、包裝小食及乾貨等，不止奢侈品牌免稅品。

早10晚9 營運至11月尾 楊梓呈解釋，由於郵輪上已有免稅店，旅客沒太多誘因在港購相關商品，反而外國郵輪職員大多望能泊岸時，可購買簡單且有本土特色的紀念品。

她續指，外國人十分喜歡香港品牌，尤其「香港製造」的產品，相信市集可吸引郵輪旅客，尤其於上船前「買手信」，又稱碼頭天台風景優美，能兩望維港及觀塘海濱一帶的景色，假日亦有本地家庭前往，平日則有內地旅行團到碼頭，認為市集具一定吸引力。

她提到市集以超市形式運作，碼頭將提供貨架及場地，參與的本港品牌只需提供貨品，毋須派出人手及支付租金，只需與主辦單位分成拆帳一半及提供5,000元保證金，就能將貨品上架。而除了在碼頭打造特色市集，主辦機構亦邀請了彩虹邨樂高作品展示，以供入場人士打卡；市集每日營業時間為早上10時至晚上9時，暫定營運至11月30日，屆時再檢討會否延長。

巴士加開兩線疏導旅客 至於郵輪抵港日的交通安排，港府指明日會加開兩條巴士特別路線，郵輪公司亦會按政府要求分流乘客下船。汽車交通運輸業總工會九龍分會副主任杜燊棠認為，當日的巴士服務能夠協助疏導旅客；惟指每輛巴士載滿客後，來回碼頭起碼需要半小時或以上，期望加密班次，以免要旅客在碼頭長時間等候。

杜又認為，許多旅客下船後會選擇搭的士，以便點對點地到達目的地，希望當局加密向的士業界提供資訊，如等車的旅客數量、石油氣優惠券派發等，以吸引更多的士「吉車」到郵輪碼頭載客。