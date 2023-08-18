5名IVE生創業3年 營業額近百萬

【本報訊】初生之犢不畏虎，5名IVE畢業生在疫情期間，膽粗粗每人夾5,000元創業，3年間公司營業額已近百萬元。5名香港專業教育學院（IVE）遊戲及動畫高級文憑畢業生疫情期間成立資訊科技方案初創公司，協助商業客戶數碼化，提升運作效率，公司在疫情期間亦曾遇過困難，客戶遍布各行各業，包括社企、服裝零售及社區活動網站等，有客戶大讚他們設計平台令生意額上升，亦獲客人讚服務貼心。

客戶讚平台令生意升兩成 阮文傑、江昀達、陳頌義、楊港希及林振方於2019年從IVE畢業，一年後夥拍創立IT公司，專為客戶提供網站設計、遊戲設計及開發、網上商店、人工智能、手機應用程式開發，以及擴增實境和虛擬實境系統開發的業務。對於有此佳績，他們均感意外，但公司發展亦非一帆風順，尤其在疫下創業，負責網頁設計的阮指，初期最大挑戰是要掌握客戶實際需求，不少客戶要求既多且廣，控制成本亦是他們最「頭痛」的一課；創業初期面對資金不足、缺少客源，再加上疫情，期間只好修讀各類短期IT課程，增進自己；為了開拓客源，又試過向同學和好友推銷公司服務等。

他們曾為時裝店建立網店，結合數據庫管理及使用者介面設計，讓網店以圖文並茂方式展示商品。他們開發的網店平台設一站式介面管理顧客資料及購買紀錄，確保數據安全。客戶之一的時裝店負責人阿Bread大讚平台令生意額上升兩成，她憶述，當初建立網店的原因僅希望減輕客戶服務工作，想不到他們提出以AI聊天機器人的方案，讓機器人實時回答客人訂單詢問、換貨退貨安排等不同查詢，配合同事跟進，令不少客人讚揚服務貼心。