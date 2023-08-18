無故解約拖公積金 教師求助個案升兩成

【本報訊】作育英才的學校卻牽涉誹謗及無禮對待職員等事件。有兩年前成立的教師工會指出，今年收到的求助個案屢創新高，按年升幅超過20%，而眾多個案涉及教師薪金、無故解約等問題。工會又收到職員被無禮對待，包括沒通知下遭更改學校內部電郵密碼，甚至牽涉被學校高層要求「修飾」會議紀錄，促法團校董會加強監管學校的管理。

有校長涉卸責及誹謗 香港教育工作者工會過去兩年已處理超過1,700宗教師投訴，涉及教師薪金及公積金計算、無故解約及勞資糾紛等，而大部分均通過調解等成功處理。其中有學校職員投訴，兩年前多次被校長要求刪改會議紀錄，令新紀錄並非全按事實記錄；其後職員卻被校長向法團校董會指摘紀錄出錯，工會稱校長涉嫌推卸責任及誹謗職員。

該職員又稱，在校長房內多次被拍枱大罵，其後因精神健康問題告假時，學校管理層卻擅自更改其學校內部電郵密碼；亦於未有知會，擅自更換辦公桌抽屜鎖頭及取走學校夾萬鎖匙；座位更被圍封。工會批評學校人事管理手法不近人情，不尊重教職同工感受，對職員身心造成極大負面影響，亦損害職員的專業信譽與事業前途。

亦有津貼學校教師退休後，等待接近一年才能全數取回公積金，遠超20多個工作天內獲發的法例要求。工會稱，該退休教師多次向公積金組及所屬分區查詢無果，直至今年8月取回所有公積金款項，批評處理程序欠缺透明度。

教工會主席黃建豪表示，求助個案增加，顯示教育界勞資糾紛持續發生，需要勞資雙方重視，而教師是學校最寶貴的資源，公平公正、以人為本的管理手法是保障教職員權益和學生福祉的關鍵。若學校長期與老師發生糾紛卻無法妥善解決，將損害學校發展和學生學習成效，促請法團校董會加強監管，須確保學校遵守《教育條例》。