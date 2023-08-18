空缺分布不均 失業人士頭痕

11萬人無工開 倡當局設配對平台 本港最新失業率進一步下跌至2.8%，跌至4年來的低位，其中餐飲服務活動業、運輸業等的失業率跌幅較明顯，惟仍有約11.1萬人失業。勞工界議員認為，縱使各行各業積極「搶人才」，但空缺分配不均，令失業人士難找到合適工作，促政府推出更多配對計劃。有學者則指最新失業率雖然下跌，但並不代表經濟向好。港府相信隨着經濟復甦，勞工市場會進一步改善。

政府統計處昨日公布本港最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由今年4月至6月的2.9%，下跌至5月至7月的2.8%，與2019年5月至7月看齊；就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.1%的水平。至於最新的失業人數則減少1,900人至111,700人。

期間大多數行業不經季節性調整的失業率均見下跌，例如零售、住宿及膳食服務業，合計的失業率較4月至6月下跌0.3個百分點至3.7%。其中，零售業及住宿服務業的失業率均下跌0.2個百分點，分別至3.3%及2.8%；餐飲服務活動業的失業率，則下跌0.5個百分點至4.3%。大多數其他行業的失業率亦下跌，尤其是運輸業、資訊及通訊業，以及地產業。

勞工及福利局局長孫玉菡則指，隨着經濟復甦，預計勞工市場在未來數月應會進一步改善。政府又說，勞工處將於下周二、周三（22日、23日）在旺角麥花臣場館舉行招聘會，將有超過45個僱主參與，而勞工處在今年5月至7月平均每月錄得近10.4萬個來自私營機構的空缺，按年上升3.1%，較4月至6月的平均數字上升2.5%，建議求職人士可使用勞工處的網上平台獲取空缺資訊。

首批外勞料第4季抵港 勞工界議員郭偉强表示，雖然失業率名義上持續向下，但仍然有勞工「無工開」，問題源在於分配不均，例如空缺的行業未必適合失業人士；工作地點太遠，又或是部分失業人士未必懂得上網，只靠街上或到勞工處尋找工作機會，需時較長。他促請當局建立失業人士及職位空缺資料庫，主動按其需要配對勞資雙方，令全民有工開。

多個行業的輸入外勞計劃陸續截止申請，例如建造業，預計首批外勞可於今年第4季抵港。此外，郭偉强表示，政府至今未倣效外地，訂立行業與企業內的本地與外地勞工比例上限，擔心會令僱主依賴外勞，本地勞工無人聘請下，反而會推高失業率。

他又指，外勞來港工作目標賺錢回鄉養家，未必於本地消費，或使消費力外流，強調外勞並非「一了百了」的方案，港府長遠需重新規劃人口。

今年5月至7月各行業勞工失業率