僱主低薪辣招請人 鋪路聘外勞

【本報訊】政府擬透過輸入勞工計劃為建造業增添1.2萬人手，港九搭棚同敬工會理事長何炳德重申，工會不贊成輸入外勞，惟人手持續短缺，只能無奈接受。他又質疑，有僱主疑為聘請外勞「鋪路」，開出嚴苛條件，製造請人困難的假象。

低於市價日薪請紮鐵工 按計劃規定，僱主需證明連續4周未能聘請本地工人，才可申請輸入外勞。何炳德發現，近日有招聘廣告開出人工低兼「離題」條件，例如吊機工人，市面日薪至少1,000多元，惟勞工處網頁上有招聘僅開出日薪700至900元，且要求有10年經驗，以及中英文書寫及閱讀理解能力過關。同樣，有人以低於市價的日薪2,200元聘請紮鐵工人。

何炳德指「如果我中英文能力咁高，點解要做地盤？」他質疑，相關僱主開出不合理待遇，明顯是不想招聘本地人手。

香港建造商會執行總監梁敬國指，曾聽聞上述招聘情況，相信局方會注意。他又指，人手不足外，本地工友平均年齡達50歲以上亦值得關注，特別是退休潮將會令情況加劇。他同意透過輸入外勞，補充年輕力壯的勞動力。按本港目前的工程量及工程進度分析，輸入3,000多名外勞屬合理水平，相信不會影響本地勞工。