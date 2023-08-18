建造業輸入外勞計劃 首輪申請涉5251人

【本報訊】建造業輸入勞工計劃首輪申請前日截止，發展局接獲26份申請，涉及5,251名輸入勞工，佔總配額約43.8%。申請預計可於下月底或之前完成審批並公布結果，而首批外勞有望最快於今年第4季抵港。有業界指，申請數字與預期接近，相信業界對計劃「試水溫」，未來會視乎社會需求等再作調整。

整體成本較聘本地工人高 建造業分包商聯會會長伍新華表示，建造業工作涉及多個工種，業界會按序輸入不同工種，相信前期申請輸入的工人，主要與結構工程有關，例如紮鐵及釘板等。他又指，輸入外勞的整體成本，料較高於聘請本地工人，原因是僱主需負責其住宿及交通等。

伍新華續指，現時建造業議會協助下，元朗潭尾設有的中央宿舍，可提供8,000個宿位予居住，亦可以安排旅遊巴等接送，相信暫時可解決到住宿及交通問題。僱主亦可以考慮在工地內架設臨時住屋給外勞。

他又說，聘請的外勞需要有相關經驗，亦要通過考核，他認為比起技術方面要求，認識地盤安全更重要，因為本港與內地的工作環境有些不同，需要培訓外勞對香港工地的認識。