殘疾院舍沉降 逾百人急搬遷 批盪剝落 牆身現裂縫

【本報訊】何文田常盛街一帶出現沉降，位於該街道的香港耀能協會盛康園院舍需要暫時搬遷，影響逾百院友。當局證實早於5月下旬院舍已有批盪剝落，其後現局部沉降，估計與水土流失有關。本報記者昨日到現場了解，發現建築物出現多條裂縫，有院友家屬表示將於下周一開會公布搬遷地點，有院友透露或搬至烏溪沙，家屬直言不方便，惟無奈接受。

位於常盛街51號的香港耀能協會盛康園屬於政府物業，為中度至嚴重智障、有嚴重肢體傷殘者提供日間訓練及住宿服務，提供189個宿位。記者昨到常盛街視察，發現有夾斗車將多個工程用的圍欄運至盛康園正門，並放在正門外。而位於地下的餐廳入口封閉，並掛上「本店內部裝修，暫停營業」告示。現場所見，建築物牆身有多條裂痕，有的長逾一米，呈蜘蛛網狀散布牆身。

由何文田搬到烏溪沙 到院舍接孫女外出飲茶的娟姐表示，下周一開會才會交代沉降情況及公布實際搬遷地點，惟一旦搬去烏溪沙就會不方便，但估計只會維持數個月，「嗰邊冇咁方便，之後佢就冇得出嚟飲茶輕鬆吓。」

社會福利署及建築署綜合回覆傳媒查詢指，建築署5月下旬接到耀能通知大樓部分牆身有批盪剝落，兩署即派員視察；自6月起在大樓內設置多個數據監測點，錄得大樓西南端的地基有局部下沉現象，幅度介乎23至33毫米，初步估計因該地底出現水土流失而導致。

建築署已在該大樓的地基範圍做初期灌漿工程，有效緩解地基下沉現象；經評估後目前大樓結構安全，但需在大樓內再作持續的監察、評估及進一步詳細勘察。

耀能協會回覆稱，暫遷安排可能要持續數月，涉及盛康園內住宿及日間學員；協會已發信通知家長邀請他們出席簡介會，講解情況。