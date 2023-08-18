社區照顧券 名額不足 運作繁複

兩成長者領取後得物無所用 政府自2013年起推出社區照顧券試驗計劃，以「錢跟人走」的模式支援體弱長者居家安老。計劃其後於2016年10月及2020年10月進入第二、三階段，當局擬於今年第三季恒常化。不過，申訴專員公署主動調查後發現，若按一個名額可服務1.5位長者計算，18區中有6區出現社區照顧券名額不足，建議社會福利署邀請更多機構，在供應較緊張地區擴展服務。

該份調查報告指出，若按地區服務供求劃分，現時各區的「家居為本」服務供求情況應屬平衡；但日間護理中心服務，即以「中心為本」服務，有6個地區的名額不足以應付需求，分別是東區、南區、黃大仙區、沙田區、離島區及元朗區。

社署應拓展地區服務 公署認為，社署有需要邀請更多機構於供應較緊張的地區開展或擴展服務，並將居於當區並正使用社區券的長者數目，納入作分析地區服務供求情況之用，令分析結果更為完整。

由於社署每年會到各服務單位下的日間護理中心、家居照顧服務使用者家中進行突擊覆核探訪，以確定服務單位是否符合該署所訂的各項要求，但公署調查發現，在2021年4月至2022年12月期間所進行的覆核探訪中，社署幾乎每次只抽樣訪問一位中心為本服務持券人，而家居為本服務亦只有20至30%覆核探訪會抽樣訪問兩位持券人。

在進行主動調查期間，公署曾透過社署長者資訊網站的「服務搜尋」功能，隨機搜尋認可服務單位，惟發現部分單位的名額及空缺資料，其最後更新日期為三個月前至兩年多前不等。公署認為，即使服務空缺可能因受新冠疫情影響，以致較長時間沒有變更，但上述情況難免令人誤會有關空缺資訊早已過期。

公署又指，收到公眾意見稱試驗計劃運作複雜，長者未必理解，以致領券後不懂使用，甚或導致買錯服務或受騙；至於在2020/21年度所發放共8,000張的社區券總數中，有逾20%長者領券後未有使用服務便離開試驗計劃。公署建議，社署應繼續積極邀請新加入《中央輪候冊》上的合資格長者申請社區券，並定期向持有但未有使用社區券的長者了解情況；就容許持券人同時在多於一間認可服務單位中使用社區券的措施，社署應加緊進行研究及測試，並早日落實有關措施，使長者能更靈活地使用社區券的服務。

下月起恒常化社區券 社署回應指，接納並會積極跟進有關建議，會在下月恒常化社區券計劃，並推出「長者服務券資訊系統」，受惠人數將可分階段增至2025/26年度的1.2萬人。

而恒常化後的適用範圍將擴展至租借輔助科技產品，以提升長者的生活質素及減輕照顧者的壓力，持券人亦可同時向兩個認可服務單位選購服務，以增添使用靈活性。