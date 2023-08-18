跨部門月初首商協作 制訂轉介程序

【本報訊】申訴專員公署發表「政府對新界豁免管制屋宇欠妥排污設施的執管」主動調查報告；環境保護署表示會繼續善用新科技，提升執法效率。環保署感謝公署主動調查工作，認同及接納報告建議，並會積極跟進。公署亦肯定了環保署引入新科技，作為額外污染源頭調查工具的努力。

環署引入科技查污染 就調查報告建議成立的跨部門工作小組，環保署支持有關建議，已開始與相關部門跟進，並於8月初參與了首次跨部門工作會議，商討及制訂部門之間的轉介程序、資料交換方式等工作，以提升跟進投訴個案的效能和效率。

而就報告中建議多利用電子媒體、社交平台、宣傳短片等方法，加強向新界村屋居民宣傳正確使用及妥善維修保養化糞池的重要性及相關資訊。環保署已於2022年底展開相關宣傳工作，包括設立「使用化糞池的注意事項」網頁，以及派發宣傳品予居於未有接駁至公共污水渠系統的鄉村及村民。截至今年7月，環保署已向超過300條鄉村派發了超過30,000套宣傳品，並且會繼續推展相關宣傳工作。