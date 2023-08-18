化糞池滲漏 部門處理拖16個月

【本報訊】申訴專員公署揭發，2016年1月曾有市民向環境保護署投訴，指某村屋化糞池出現污水滲漏，該署進行色水測試後，證實化糞池的確有不正常滲漏情況出現，並於早一年曾就有關改動渠道問題轉介至地政總署跟進，但問題仍未改善。其後地政總署則稱，經徵詢渠務署意見後，未有證據顯示改動渠管違反地契，並將有關個案轉交至食物環境衞生署跟進，直至同年5月才向業權人發出勸喻信。不過，投訴人其後指環境衞生問題持續存在，要求各部門跟進，地政處直至2017年3月才發出警告信，前後耗時約1年4個月。

沙井淤塞 收投訴互卸責 另一個案則發生於2018年，某村屋後巷沙井淤塞，致污水滲出問題反覆出現，個案其後被轉介至食環署、分區地政處、環保署及建築署等跟進，跨部門於翌年4月視察，要求業主改善沙井設計。隨後投訴人再作兩次投訴，對此食環署則稱，於大部分視察後均未再發現沙井溢出污水，環保署則認為問題核心在於業主未能妥善維修和保養沙井，故要求地政處按地契條款要求業主糾正，但地政處指個案涉及水污染規管，應由食環署和環保署執法，最終未有採取執法行動。

興建新界村屋由地政總署審批，並發出排水工程豁免證明書，列明村屋排污設施的衞生標準條件，如因設施欠妥致環境污染或衞生滋擾，則由環保署和食環署主力負責執法。申訴專員公署審視有關持責部門工作後，指出過往有不少涉及不當接駁或設計排污設施個案出現，惟部門在協作及資料交換方面不理想。