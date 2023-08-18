村屋亂排污滲漏 三部門卸膊袖手

居民捱惡臭 各有各做零交流 化糞池系統是新界村屋普遍採用的污水處理方法，若排污設施欠妥可造成環境衞生污染。申訴專員公署主動調查後發現，新界村屋亂排污滲漏，但政府相關部門各有各做零交流，環境保護署、食物環境衞生署，以至地政總署等3部門卸膊袖手，不但對排污設施執管權責意見出現分歧，跟進投訴又欠缺資料交換機制，以致問題未能有效解決，最終只有居民捱惡臭。公署建議成立跨部門工作小組，處理複雜個案。

只轉介不起訴 冇業主被控告 公署調查主任黃靜雅指出，環保署資料顯示，在2016年至2022年接獲的投訴中，逾60%需跨部門處理，大多涉及化糞池溢流或滲漏，至今亦沒有村屋業主被控違反《水污染管制條例》。公署調查發現，在排污設施上，環保署、食環署，以及地政總署等主責部門，互不清楚及掌握其他部門的執管權限，對於權責意見上亦出現分歧，只按自身認知轉介及跟進，以致在處理投訴時欠妥善，令問題存在多時仍未能有效解決。

公署調查亦發現，上述3個主責部門之間並沒有既定資料交換機制，互換調查過程中所取得的資料及調查結果，加上地政總署亦只着重轉介個案至其他部門，所備存的投訴個案數目，亦沒有任何其他分項數據或統計資料，包括視察次數、採取行動宗數等，以致難以有效監察投訴個案跟進，未能充分發揮其執管角色。至於環保署及食環署則着重各自執法，少有考慮聯合行動。

負責審批 地政竟無相關知識 地政總署負責審批新界村屋，包括其排污設施的興建，分區地政處人員會在興建期間及正式完工前視察及查核，目測檢查廁所或廚房污水是否排放至化糞池，但該署承認並非排污設施的專業部門。公署指出，有部分個案不乏涉及一些不當接駁或設計排污設施。若設施欠妥當，容易造成污染，惟地政總署作為審批部門，卻沒有相關專業知識，難免令人懷疑該署在審批過程中，能否準確地評估情況。

申訴署倡加強協作 交換資料 公署認為環保署、食環署及地政總署應加強部門間的協作效能，包括建議成立跨部門工作小組，就各自的權限和職能互相交流，互補不足，並就複雜個案盡早磋商應對方案，以及制訂適切的資料交換機制，以提升跟進投訴個案的效能及效率。

此外，公署亦建議地政總署就投訴個案制訂監察機制，以及作數據分析，若證明有違反土地契約條款的情況，則應果斷執法；同時更應加強分區地政處人員的培訓，讓職員在視察村屋時，可以作出合適的調查。