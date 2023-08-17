世紀爆雷步步近 山雨欲來風滿樓

山雨欲來風滿樓。最近內地經濟陰霾密布，社會復常後的樂觀情緒一掃而空，最新公布的各項經濟數據統統向下，遠遜市場預期，加上向來被譽為「模範生」的碧桂園，竟然繼恒大之後陷入債務危機，而「中植系」中融信託又因為投資房產失利而出事，益發令人擔心與地產深度共生的金融業，也可能如骨牌倒下，接連爆雷！中港經濟密不可分，內地有事，香港一定有事，由港府到每個香港人，都必須時刻保持危機意識，否則一個巨浪撲來，隨時遭受滅頂之災！

房產金融 深度共生 中國7月出口按年大跌14.5%，為連續3個月下跌；進口方面，7月下跌12.3%，更是連跌5個月。隨着中美兩國關係轉差，制裁層出不窮，今年頭7個月，中國對美國貿易比去年減少18.6%，中國不再是美國最大貿易國。屋漏偏逢連夜雨。中國7月消費物價指數下跌0.3%，是多個月以來首次下跌。與美國出現數十年來的高通脹相比，中國通縮現象引起市場巨大憂慮。中國7月除房價大跌，豬肉和汽車也出現大幅跌價。野村證券報告指出，中國出口大跌反映國外需求放緩，短期之內難以恢復；進口大跌，則反映國內需求下降，消費不振；國內外需求持續不振，經濟將持續放緩，通縮也將會加劇。

一損俱損，佔國內整體經濟25%至30%的房市，情況尤為嚴峻，直接影響到消費和社會穩定。中國十大房地產發展商之一的碧桂園，上半年虧損76億美元，未能按時償還兩筆債券利息，儼然兩年前恒大危機翻版。房地產不景氣，金融體系亦會累積大量不良資產，不良債務比例攀升，稍有風吹草動便會引發骨牌效應，外界擔心「中國版雷曼風暴」正在形成，原因正在於此。事實上，碧桂園財困後，連帶資產管理公司龍頭「中植系」旗下中融信託也傳出財政問題，投資者陸續接獲投資項目停止兌付通知，估計總金額達到3,500億元人民幣，已隱隱然敲響了金融危機的警鐘。

中港經濟深度融合，你中有我，我中有你，一旦內地金融爆雷，對香港的衝擊勢必是災難性，有人形容世紀大蕭條即將重現，恐怕不是危言聳聽。春江水寒鴨先知，最近本港一家大型發展商，將旗下新盤劈價七折出售，樓價回到2016年水平。這固然吸引大量想上車的市民入市，同時亦令本港二手樓市場繼續插水，就連港府推售居屋也受影響，整體樓市持續低迷。更耐人尋味的是，該發展商在北京的豪宅項目，最新獲批預售價比吹風價還低一成。這除了反映內地樓市和購買力疲弱，亦折射出發展商對後市消極，寧願減價促銷套現，也不想淪為「蟹貨」。

內地有事 香港有事 當然，在內地擁有房地產項目的香港發展商，絕對不止一兩個，幾乎所有大型發展商都有染指內地住房、商廈、購物中心等項目。這些發展商對本港經濟舉足輕重，打個噴嚏都足以令香港感冒，要是內地爆雷火燒連環船，連帶本港發展商及銀行體系也必受波及，港府隨時需要動用儲備救市。

可以看見，港府過去曾多次動用儲備救市，最經典是亞洲金融風暴之際，入市擊退國際金融大鱷索羅斯。問題是，抗疫3年，港府財政儲備已由過萬億元跌至8,000億元，彈藥並不多；更不必說，外匯基金虧損連連，僅去年已勁蝕逾2,000億元。何況外匯基金的主要作用在於穩定聯繫匯率制度，等閒不能動用。對比內地龐大的金融體系，香港猶如一葉扁舟，兩者體積完全沒有可比性，一旦巨浪翻來，香港恐怕只有被吞沒的份兒。

在風高浪急的大環境下，港府卻仍然沒有警惕，依然指望「阿爺」打救本港經濟，其漫不經心，委實令人憂心忡忡。港府早前公布第二季本地生產總值（GDP），增長放緩至1.5%，未能承接第一季升勢，按季更下跌1.3%。全年經濟增長則由原先預測的3.5%至5.5%，調整至介乎4%至5%。換言之，餘下兩季至少要有5.8%經濟增長才能達標。如此「飛躍式」增長，港府又是旨意內地旅客拉動。但當內地經濟沒有起色，內地旅客爆買不再，港府這樣的期望顯然不切實際。

黑雲壓城城欲摧。目前本港樓股齊跌，欲振乏力，外界估計低處未算低，香港還有排衰。更有甚者，內地統計數據欠缺透明，由地方GDP到地方債，水分不少。唯一可以肯定的是，香港必須爭氣，港府不要再為「阿爺」添煩添亂，市民也要做好避險的準備！