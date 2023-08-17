橫眉冷看：中國外交頭號對手

昨日，本欄說美國總統拜登犯了間歇性糊塗，經常言行不一、會打倒昨日之我。但雖則如是，咱們卻不能因此而輕視拜老頭，他只是偶爾失智，但清醒時可是個厲害腳色，比起前總統特朗普更加難纏。

拜登上任後，中國的外交關係遭遇重重考驗，華盛頓正在逐個蠶食，要將中國的朋友撬走。以往的南韓比較親華，在前總統文在寅任內，雖然因部署薩德導彈防禦系統問題，跟中國鬧分歧，但他仍想方設法，要穩住韓中兩國的關係，更不會勾結日本，試圖合力抗中。中國和菲律賓的關係，也跟中韓關係相似，菲國前總統杜特爾特在任時，致力求同存異，避免激化兩國的矛盾。今日菲律賓換作小馬可斯掌政，卻一反常態，既大肆增加美軍基地的數量，又刻意挑動中菲矛盾，在兩國有領土爭議的仁愛礁上，不停生起事端。

南韓和菲律賓同時疏遠中國，究其原因，少不了拜登在從中作梗。拜老頭是外交老手，他善於算計、所圖者大，倘立心要對付中國，破壞力斷不是特朗普所能比擬的。今年中國最大的外交勝利，是成功緩解沙特阿拉伯與伊朗長達千年的紛爭。在中共中央政治局委員兼時任中央外辦主任王毅的見證下，沙伊兩國代表在北京簽署了和解協議。這次的外交成就殊屬難得，但華府定然覺得不是味兒，近日拜登終按捺不住，要來搶奪光環。

據《華爾街日報》透露，美國正在努力籌謀，要撮合沙特阿拉伯與以色列和談。沙以兩國一旦談得攏，定必會成為近10年世界外交界的頭號盛事，中國在中東的影響力，亦將再一次被美國掩蓋過去。拜老頭不愧為外交的狐狸，中國對此人務必處處提防、小心應對。