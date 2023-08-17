筆下風雲：市場水至清則無魚

內地最近公布的各式經濟數據都遜於市場預期，部分數據甚至創疫情以來最低，衝擊市場信心。就在這個時候，國家統計局突然以優化統計為由，8月開始暫停公布全國青年失業率。青年失業率由今年1月的17.3%不斷惡化，至6月已飆至21.3%的歷史新高，外界由是懷疑，是否數據太難看，故此斬腳趾避沙蟲，不提就不存在？

無可否認，隨着教育水平提高，將中國青年失業率的年齡群組設定為16-24歲，以此反映失業情況或許跟現實會有偏差，皆因這個年齡群不少仍在就學，故此優化統計無可厚非。但與此同時，中國經濟惡化也是不爭的事實，尤其內房不斷爆雷，恒大之後是碧桂園，連帶資產管理公司龍頭「中植系」旗下中融信託也出事，投資者陸續接獲投資項目停止兌付通知，估計總金額達到3,500億元人民幣之巨。

如今小道消息頻傳，市場人心惶惶，失業率這麼敏感的數字又適時停報，難怪外媒又興風作浪，力指中國經濟7月份陷入更深困境，停發青年失業率的舉動，儼然是經濟嚴重下行的信號云云。

水至清則無魚。內地堅持「房住不炒」造福百姓，大方向絕對正確，惟過度壓抑樓市，業主向銀行貸款受到限制，房企早年瘋狂融資買地建房，結果在嚴厲政策下，房子賣不去，樓價大幅貶值，欠債無法償還，地盤爛尾，爆雷便無法避免。上月底召開的中央政治局會議也釋出一些訊息，除了罕有地未再提「房住不炒」，更直認「我國房地產市場供求關係發生重大變化」，「適時調整優化房地產政策」等。外界預期中央會出招救市，但在消費者信心疲弱，失業率居高不下之際，救市措施若然力度不足，救市效果隨時不如預期。