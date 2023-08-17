灣仔掃黃 搜住宅 商廈 拘12女

【本報訊】灣仔區執法部門聯同入境處人員，於前日下午2時至晚上9時，於區內展開代號「雷霆2023」、「犁庭掃穴」及「虎尾」的掃黃行動。行動中，人員突擊搜查利園山道及譚臣道兩個樓上單位，以及軒尼詩道一商業大廈單位，並以涉嫌「違反逗留條件」，拘捕9名內地女子（23至40歲），以及3名泰國女子（30至41歲）。所有被捕人士已被扣留調查，稍後會交由相關部門跟進。

旺角反黑工 16人就逮

另外，旺角和西九龍區執法部門聯同入境事務處及民政事務總署人員，早前根據線報及經調查後，於本周一展開代號「冠軍」的跨部門反非法入境者及非法勞工行動，突擊巡查旺角區內多個地點。行動中，人員共拘捕16人，包括一名本地男子、一名內地男子、一名越南籍男子、6名內地女子、一名泰國籍女子及6名印尼籍女子（24至60歲），他們分別涉嫌「僱用非法勞工」、「非法入境」、「違反逗留條件」及「逾期居留」等罪名。16名被捕人士俱已被扣留調查，部分被捕人士稍後會交由入境事務處跟進。