黃大仙 水患 嚴重 爆水管8個月3宗

繁忙時間 龍翔道 淹浸兩句鐘 昨晨上班繁忙時間，黃大仙沙田坳道一條地下食水管突然爆裂，大量食水湧出路面流落龍翔道，噴出水柱高逾一米，並且淹浸附近行人路及行車線，途經車輛需要慢駛，途人均需涉水而過，附近有小巴站一度暫停服務。維修工人其後到場，關掉水掣及進行搶修。受事故影響，龍翔道往觀塘方向近新光中心部分行車線需封閉，交通大受影響，直至兩個多小時後路段解封，交通始逐步復常。

水柱逾一米高 行人狼狽 事發於昨日清晨約6時30分，沙田坳道近新光中心對開盈鳳里，地下一條食水管突然爆裂，噴出的水柱超過一米高，而大量食水夾雜沙泥湧出路面，期間食水沿着斜路流向龍翔道，導致往觀塘方向行車線大受影響，途經車輛均需減速慢駛。同時，湧出路面的大量食水，淹浸沙田坳道及鳳德道一帶範圍的行人路及馬路，水位深至腳眼，不少趕着上班的街坊及市民均需涉水而行，情況十分狼狽。

去年12月淹路 陸上行舟 水務署接獲報告後，隨即派出工人到場關掉水掣，同時進行緊急維修。受爆水管影響，期間附近37號等專線小巴站，須一度暫停服務。運輸署宣布，受事故影響，龍翔道往觀塘方向近新光中心的部分行車線需要封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。直至上午9時許，上址路段始告解封，交通始逐步回復正常。

去年12月21日早上8時許，黃大仙沙田坳道北行近黃大仙道有地底水管爆裂，大量水湧出路面，地磚更被沖開。由於水淹道路，駛經車輛猶如陸上行舟。水務署接報派員到場關上水掣，並即時進行搶修。去年12月20日晚上8時許，黃大仙東頭村道和東隆道交界有地底水管爆裂，大量水湧出導致路面下陷。一輛駛經的紅色公共小巴，前轆墮入下陷路面被困，司機報警求助。