姦繼孫女案 事主指被告偷窺母裸體

【本報訊】年近7旬裝修男工被指自其繼孫女6歲起的4年間，涉嫌多次對她性侵犯，包括強姦她及以手指插她肛門等，案件昨在高院續審。控方播放的女事主錄影會面指，她曾見過母親不穿衣服或不穿睡衣睡覺時，被告在房門口看着她母親。事主及後在母親房門貼告示稱「不要看媽媽了」，被告看到後感憤怒，回到自己房間即爆粗破口大罵。辯方盤問事主時則指出，所有性侵指控均是事主捏造，事主對此否認。

曾告知母親下體紅腫 現年69歲代號S.H.S.的被告，被控兩項強姦及3項非禮罪，控罪指被告於2012年5月至2016年8月底在觀塘的家中，兩度強姦及3度非禮當時6至10歲的繼孫女Ｘ（女事主）。現已17歲的Ｘ昨透過視像系統接受辯方盤問時指，以往母親回家時她會熱情迎接對方，而她首次遭被告強姦當日，她忘記有否迎接母親，但沒有在母親面前哭。她當日有告知母親自己下體紅腫，但沒說出原因，母親有替她塗上凡士林紓緩。Ｘ指母親當時應認為她洗澡時無洗乾淨導致，她亦沒有解釋是因為被性侵所致。

辯方質疑指，Ｘ曾有多次投訴機會，但為何沒有把被告性侵一事告知其母，Ｘ稱「唔知點開口，因嗰個係我家人」，她又指不知怎樣向母親解釋，她亦沒有向父母要求盡量不要與被告獨處，她解釋不夠膽說，且會令父母莫名其妙，亦擔心不知母親之後會發生何事。Ｘ指因當時么妹剛出生，怕母親接受不到此事，會帶她走及與繼父離婚。Ｘ同意被告與繼祖母就她及她兩名同母異父的胞妹有不同待遇，會不時帶胞妹們去旅行但沒有帶Ｘ去。Ｘ表示沒有妒忌，不過在事件被揭發後，曾向母親表示要避免胞妹和被告有身體接觸。案件編號：HCCC 84/2023