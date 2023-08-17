郵差涉用假泊車證 遭起訴

【本報訊】廉政公署調查貪污時，揭發一名郵差涉嫌以虛假泊車許可證，免費使用政府合署停車場近半年，並以其副本阻礙和拖延廉署調查。該名郵差本周二被落案起訴，已獲准保釋，今日在沙田裁判法院答辯。

圖以副本阻調查 38歲被告文俊謙為香港郵政郵差，被控兩項使用虛假文書罪名及一項使用虛假文書的副本罪名。案發時，被告在大埔政府合署的大埔派遞局工作。被告於2022年4月至10月期間，使用兩張看來是由郵政發出的臨時泊車許可證，意圖誘使佳定物業管理有限公司4名保安員接受為真文書。

廉署調查發現，被告在接受會面時，使用其中一張臨時泊車許可證的副本，意圖誘使一名廉署調查主任接受它為真文書的副本，阻礙和拖延廉署調查。調查又發現，香港郵政並沒有向被告簽發相關泊車許可證。

大埔政府合署設有一個停車場，由佳定物業管理有限公司管理。獲香港郵政或相關政府部門簽發臨時泊車許可證的車輛，可在工作日期間免費停泊在該停車場。廉署發言人指，向廉署人員提供虛假資料屬嚴重罪行，廉署定必嚴肅處理。