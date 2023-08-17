非法性交案 14歲女認出5被告

黃栢康

【本報訊】年約14歲女童今年透過交友程式認識多名本地男子後，在一個月內疑與他們分別發生性行為。涉案的6名男子包括消防員、教師和地政主任等，他們被控「與年齡在16歲以下女童非法性交」、「與21歲以下女童作出肛交」及「管有兒童色情物品」等罪，案件昨於西九龍法院再提堂。控方透露，案中女童在認人手續中，認出其中5名被告。裁判官應控方要求，把案押後至10月11日再訊，期間除一名被告還押外，其餘5人俱准保釋。

教師還押 另5人准保 6名被告依次是譚兆竣（25歲，教師）、陳家明（30歲，地政主任）、吳啟正（21歲，工程實習生）、曹杰庭（28歲，消防員）、文家榮（40歲，教師）及黃栢康（25歲，自僱YouTuber）。控方昨透露，女童成功認出首5名被告，申請押後以便索取律政司法律意見。辯方沒有反對。6名被告中，除文家榮一直還押外，其餘5人之前先後在高院申請保釋獲批。譚兆竣及吳啟正更改保釋條件，但不獲批准。

他們分別被控於2023年5月3日至6月2日期間，分別於悅品酒店荃灣、旭逸酒店荃灣、荃灣福來邨永寧樓一單位及荃灣絲麗酒店，與14歲女童Ｘ非法性交。曹杰庭另被控一項與21歲以下女童作出肛交罪，指他在5月29日在旭逸酒店荃灣，與Ｘ肛交。黃栢康另被控於6月2日在荃灣絲麗酒店襲擊Ｘ，文家榮另被控在6月19日，在荃灣綠楊新邨一單位管有兒童色情物品，即兩張相片。案件編號：WKCC 2684/2023